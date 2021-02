Serie A Femminile – Pink Bari-Milan 1-6: rossonere sensazionali | News

Pink Bari-Milan 1-6: il racconto del match delle Rossonere di Ganz

di Giovanni Picchi

Che Milan Femminile ieri in Puglia! Allo stadio Antonucci finisce 1-6 per le Rossonere. Oltre alla solita Valentina Giacinti (2 gol), vanno a segno Natasha Dowie e Valentina Bergamaschi. Esordio da sogno per Yui Hasegawa: la nipponica segna una doppietta alla prima partita in Serie A Femminile.

FROM JAPAN WITH LOVE

Il pullman del Diavolo arriva in perfetto orario, un caldo sole pugliese accoglie le rossonere. L’impianto Alberto Antonucci di Bitetto (Bari) porta ricordi piacevoli al Milan Femminile: qui Giacinti e compagne hanno sempre vinto. Per proseguire la striscia positiva, Ganz decide di rivoluzionare il cuore della formazione: davanti a Korenciova e la solita difesa a tre, inserisce Grimshaw, Rask e Yui Hasegawa, all’esordio in Serie A. Se un allenatore esperto come il tecnico rossonero decide di puntare da subito su una ragazza, vuol dire che ha delle qualità importante. Le servirà tempo, ma forse nemmeno troppo …

LA PARTITA

Pronti, partenza, via: che Bari-Milan abbia inizio! Dopo appena 3 minuti, Hasegawa ci fa subito assaggiare le sue qualità: il suo tiro dal limite dell’area si perde di poco al lato. Al 6° di gioco, Bergamaschi, fresca della fragorosa vittoria in maglia azzurra, decide di esaltarsi anche in rossonero. Prende palla, si inserisce in area, finta, controfinta e fa partire il destro. Il portiere del Bari si tuffa ma viene superato dal pallone che gonfia la rete: 1-0 flash del Milan Femminile. Per la povera Myllyoja sarà un lungo pomeriggio …

La differenza tra le squadre, già anticipata nell’avvicinamento alla partita, è ancora più netta del previsto. Al 17’ una scatenata Hasegawa cerca ancora la prima firma italiana: stavolta calcia alto, ma sta sistemando la mira. A raddoppiare, allora, ci pensa la campionessa. Buono spunto di Grimshaw, che serve in area Giacinti, che si coordina in modo fantastico e in semi-rovesciata gonfia la rete. 2-0 e dedica ai nonni: “El segna semper lée” non perdona. Il Milan Femminile dilaga, gli schemi del Bari saltano. A completare la giornata perfetta dell’attacco rossonero, Natasha Dowie, due minuti più tardi della collega/amica, sfrutta l’assist ancora di Grimshaw e di destro disegna una diagonale perfetta e insacca alle spalle del portiere. In poco più di 20 minuti il Diavolo comanda già per 3-0: Bari non pervenuto.

Più che passa il tempo, si ha la sensazione che questo Bari-Milan possa diventare la partita perfetta. Allo scoccare della mezz’ora di gioco, il direttore di gara fischia una punizione dal limite per il Diavolo. SI incarica della battuta Hasegawa: già mostra la sua forte personalità nonostante sia appena arrivata. Ed il suo tiro è magico: pennellata al bacio che sfiora il palo e varca la linea. La samurai con il 4 sulla schiena fa 4-0 al 30’, ed è una festa. La prima magia in Serie A: probabilmente ne vedremo delle altre, se continua così … Sul finire di tempo, Bergamaschi va vicina alla doppietta personale ma spreca l’occasione. L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi: il Bari ha bisogno di un miracolo, il Diavolo è già con la testa a Torino.

Nella ripresa la musica non cambia. Al 50’ Giacinti cerca il gol del decennio da centrocampo, ma la conclusione si perde sui cartelloni pubblicitari. 5 minuti più tardi, invece, Tucceri prova ad iscriversi alla festa ma colpisce la traversa. La “manita” è nell’aria. Al 60’, la nuova entrata Kulis crossa in mezzo un pallone velenoso su cui si avventa Hasegawa, che da rapinatrice d’area fa 5-0. Estro e cattiveria sotto porta, la dirigenza rossonera ha fatto un altro affare dopo il colpo Boquete: la samurai è devastante.

A questo punto del match, le Rossonere (giustamente) abbassano i ritmi e Ganz dà spazio alle seconde linee: la partita contro la Juventus è alle porte. Al 75’ Cramer sovrasta tutti e di testa infila alle spalle di Piazza (subentrata a Korenciova) il gol della bandiera: 1-5. Ma a 3’ dal 90’, Giacinti vuole santificare la festa e batte la povera Myllyoja per il definitivo 6-1. “El segna semper lée” si conferma la bestia nera delle biancorosse: 11 gol in 5 incontri, 4 doppiette e una tripletta. Senza concedere recupero, l’arbitro fischia la fine.

UNO SGUARDO AL FUTURO

3 punti d'oro, ennesima vittoria in campionato: questo Milan Femminile non si ferma più. Il Bari era un avversario più che modesto, è vero, ma la squadra di Ganz non ha solo vinto, ha anche convinto con una prestazione superlativa. E adesso si prospetta sul calendario del Diavolo sabato la sfida delle sfide, uno scontro tra titani che terrà con il fiato sospeso tutto il calcio femminile italiano. L'augurio è che a fine partita possano essere Giacinti e compagne ad esultare. Come diceva Peter Pan, "Solo chi sogna può volare". E allora proviamoci.