Serie A Femminile: pareggio in rimonta per il Milan in trasferta

Il primo tempo si apre con un Milan propositivo, che cerca di imporre il proprio gioco. Le rossonere sfiorano il vantaggio con un tiro di Cernoia al 17', ben parato da Tampieri. Il portiere delle liguri viene chiamato in causa anche da Sorelli al 28', respinta centrale su cui si avventa Dompig, che manda alto. Arrigoni al 33' ci prova due volte dal limite, prima rimpallata e poi fuori misura. Bella chance al 41' con un cross di Dompig che attraversa tutta l'area ma non trova le deviazioni di Ijeh e Renzotti. La Sampdoria, dal canto suo, si difende con ordine e cerca di colpire in contropiede, ma non si rende mai pericolosa nei primi 45'.