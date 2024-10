(fonte: acmilan.com) Non c'è due senza tre . Perché sono tante le volte nelle ultime stagioni regolari di Serie A femminile in cui una sfida tra Napoli e Milan viene decisa da un gol nei minuti di recupero. A Cercola, infatti, è una rete di Chanté Dompig al 92' a regalare alle rossonere la seconda vittoria consecutiva, quella che vale l'aggancio al quinto posto e l'avvicinamento alle zone nobili di classifica. L'attaccante olandese "eredita" il ruolo di risolutrice vestito lo scorso anno per due volte da Laurent (e da Dubcová nella poule) e con un gol cercato, combattuto e fortemente voluto premia una prestazione generosa delle ragazze di coach Bakker.

Da un lato i corsi e ricorsi storici a livello di precedente diretto, dall'altro la crescita di una squadra che ha saputo soffrire - le padrone di casa recriminano per un palo a inizio ripresa - ma che anche in questa occasione ha confermato i progressi già visti contro Inter e Lazio. Tanta ricerca del possesso, pazienza nella costruzione con la volontà di cercare gli spunti delle esterne. La strada è quella giusta, e un altro risultato positivo non può che portare tanto morale per il lavoro settimanale al PUMA House of Football. Dove torneremo nel prossimo fine settimana, per la 6ª giornata: domenica 13, alle 12.30, sarà tempo di Milan-Sampdoria.