Milan Femminile, Gazidis in tribuna

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Big-match in Serie A Femminile, con la sfida tra la seconda e la terza in classifica. Milan-Sassuolo è stata l'occasione per Ivan Gazidis di seguire la squadra di Maurizio Ganz dal vivo. L'amministratore delegato rossonero, infatti, è presente in tribuna al Centro Sportivo Vismara.