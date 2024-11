Serie A Femminile – Milan-Sassuolo 1-0: basta Ijeh per i tre preziosi punti

Un buon Milan fin dalle prime battute costruisce all'8' la prima occasione degna di nota del match contro il Sassuolo: l'azione nasce da Renzotti, che trova a centro area Nadim, girata di destro e grande parata a terra di Durand. Il Sassuolo prova a farsi vivo e al 18' segna con Sabatino, ma tutto viene annullato per fuorigioco. E allora le rossonere tornano avanti con una bella combinazione al 20': sponda volante di Nadim e destro in corsa di prima di Mascarello, apprezzabile ma lontano dal bersaglio. La spinta rossonera prosegue ma la partita, dopo il rush iniziale, vive una fase di stanca. Torniamo avanti con convinzione del recupero della prima frazione, di nuovo con Nadim che svetta di testa sul corner dalla destra, ma non riesce ad angolare a sufficienza. Nella ripresa, invece, le maglie si allargano e le occasioni arrivano a ripetizione. Si aziona Ijeh al 50', fuga sulla destra e palla dentro per Stokić, che gira di prima intenzione ma trova il salvataggio decisivo di Brustia .

Su una palla persa a metà campo, il Sassuolo arriva al tiro con Dhont al 56', ma Giuliani è attenta e para. Occasionissima al 64', quando Ijeh elude il fuorigioco e si invola, ma in situazione di superiorità sbaglia il tocco decisivo per Nadim. Ancora le rossonere, con la neoentrata Cernoia che pesca Nadim in area di rigore, Nadia schiaccia di testa ma non direziona abbastanza da impensierire Durand. Poi il gol: all'81' Karczewska fa la sponda per Ijeh, che sposta la palla sul mancino e incrocia sul primo palo, battendo il portiere. Le ospiti provano l'assalto finale, noi in contropiede sprechiamo con Karczewska, che dopo una lunga fuga palla al piede calcia addosso a Durand. Un'altra occasione per Arrigoni, sinistro fuori di pochissimo, prima del triplice fischio che manda in archivio la partita.