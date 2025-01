Serie A Femminile – Milan-Napoli 6-0: dominio rossonero con Ijeh e Dompig

Al Centro Sportivo Vismara va in scena la sfida, valevole la 14^ giornata della Serie A Femminile, fra Milan e Napoli. Le rossonere partono subito forte e indirizzano la partita: dopo neanche 6' ecco il gol che apre le marcature. Ijeh sfugge sulla fascia e mette in area di rigore un pallone che Dompig deve solo ribattere in rete. Il raddoppio non si fa attendere e, al 15', è proprio Ijeh a firmare un altro tap-in, stavolta su calcio d'angolo, per il 2-0. Le ragazze di Bakker continuano ad attaccare e, al 33', Dompig festeggia la doppietta personale con il gol su calcio di rigore. Finita qui? No, perché al 37' Arrigoni decide di fare tutto da sola: parte palla al piede e fulmina Bacic con un tiro all'angolino. Quando ormai il primo tempo sta per scadere, ecco arrivare anche il gol del 5-0: Cernoia firma una bellissima rete da calcio di punizione. Dopo un solo minuto di recupero, l'arbitro decreta la fine della prima frazione di gioco.