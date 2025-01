(fonte: acmilan.com) Non poteva iniziare in modo migliore, il 2025 delle rossonere, che al PUMA House of Football trovano un meritato e convincente ritorno alla vittoria. Milan-Napoli finisce 6-0, per quella che è indubbiamente la migliore partita della stagione e non soltanto per il punteggio finale: le ragazze di Bakker hanno sfoderato una prestazione totale lungo tutti i 90', fatta di sostanza in costruzione, cinismo in fase realizzativa e attenzione in difesa. Il risultato sta soprattutto in un primo tempo da record: mai avevamo chiuso i primi 45' di una partita di Serie A femminile con cinque reti di scarto.