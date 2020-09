Serie A Femminile – Milan-Juventus si giocherà a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Juventus, big match della 4^ giornata del campionato di Serie A Femminile 2020-2021, si disputerà allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro.

Milan Femminile in campo lunedì 5 ottobre

Lo ha ricordato il ‘Corriere della Sera‘ in edicola questa mattina. La partita si disputerà in posticipo lunedì 5 ottobre alle ore 20:45. Lo stadio di San Siro, dunque, diventerà il terzo stadio italiano, dopo il ‘Franchi‘ (Firenze) e l’Allianz Stadium (Torino) ad aprire le porte al calcio femminile. Anche se, in genere, sono dedicati al calcio maschile.

Milan-Juventus sarà anche in diretta televisiva

Milan-Juventus, sfida tra le Rossonere di Maurizio Ganz e le bianconere, Campionesse d’Italia in carica, di Rita Guarino, sarà trasmessa in diretta tv su ‘TIMVision‘ e su ‘Sky Sport‘. Un altro, importante passo verso il professionismo del calcio femminile, che dovrebbe arrivare entro il 2022.

IL MESSAGGIO DEL BOMBER E CAPITANO ROSSONERO, VALENTINA GIACINTI >>>