Serie A Femminile – Milan-Juventus, l’arbitro del match di San Siro

MILAN-JUVENTUS, LA DESIGNAZIONE

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Sarà il fischietto genovese Matteo Marcenaro ad arbitrare l’inedita sfida di San Siro tra Milan e Juventus femminile. Il match vedrà contrapporsi due delle tre squadre ancora a punteggio pieno dopo 3 giornate di campionato, in compagnia della Fiorentina. Le rossonere ripartono dalla suggestiva sfida di San Siro dopo la sosta per le nazionali delle scorse due settimane. Marcenaro sarà coadiuvato dagli assistenti Santi di Prato e Garzelli di Livorno. Appuntamento a lunedì sera ore 20.45 per la partita che in qualche modo entrerà nella storia del calcio femminile.

