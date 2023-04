Serie A femminile, Milan-Inter 3-1: le rossonere soffrono e portano a casa il derby

Il gol è nell'aria e arriva puntuale tre minuti più tardi. Da una grande punizione di Dubcova nasce il gol dell'1-0 grazie ad un colpo di testa vincente di Grimshaw . La squadra ha altre tre palle gol da lì al termine del primo tempo. Al 32esimo Piemonte cerca di sorprendere Piazza con una rovesciata che va fuori non di molto, mentre al 40esimo Adami approfitta di un errore in uscita di Piazza e spara verso la porta lasciata vuota dal portiere, ma la difesa dell'Inter respinge in angolo. Da lì nasce l'occasione di Dompig che, al volo, manca di poco la porta. Bel primo tempo delle rossonere che annullano le avversarie.

Avversarie che nella ripresa entrano con uno spirito diverso. Al 49esimo Giuliani è attenta su un colpo di testa di Van Der Gragt , mentre al 53esimo l'estremo difensore del Milan deve volare sul tiro di Santi per evitare il gol del pareggio. Pareggio che però arriva al 61esimo. Grande azione di Chawinga che salta Bergamaschi e mette un pallone rasoterra in area di rigore dove Polli capitalizza. Segnali di risveglio da parte del Milan, con Adami che tre minuti dopo la rete dell'1-1 sfiora il gol del vantaggio con un gran tiro dalla distanza che esce fuori di poco. L'Inter, però, è nel pieno del match e sfiora il gol del 2-1. O meglio, Giuliani impedisce quella che sarebbe stata la doppietta per Polli che, da posizione ravvicinata, si fa ipnotizzare dal portiere rossonero.

Il Milan non ci sta e si ributta in avanti, questa volta con Grimshaw che recupera palla sulla trequarti e si invola verso l'area avversaria: lì calcia in porta, ma avrebbe potuto servire Piemonte al centro dell'area nerazzurra. Quasi a sorpresa, il Milan trova il gol del 2-1 all'81esimo con la solita Martina Piemonte. Grande azione di Thomas che porta a spasso la difesa nerazzurra, Piemonte riceve un pallone che addomestica e difende dalla pressione di due avversarie e scaraventa con una girata decisa il pallone in rete. Ma non è finita qui perché due minuti più tardi la stessa Piemonte si renderà protagonista per il gol del definitivo 3-1. Al limite dell'area serve l'assist per la rete di Vigilucci che insacca il pallone alla destra di Piazza con un destro ad angolare non forte ma molto preciso. Ed è qui che, di fatto, si spegne la partita, con la squadra di Ganz che ha saputo soffrire e ribaltare la situazione. Vittori bella, meritata e che dà morale.