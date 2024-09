Serie A Femminile – Milan-Fiorentina: ecco tutto ciò che c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) Una sconfitta da lasciare alle spalle e un nuovo cammino da inaugurare davanti ai nostri tifosi. La Serie A Femminile delle rossonere riparte dal PUMA House of Football con una sfida di cartello, Milan-Fiorentina . La squadra di Coach Bakker vuole mettere un punto dopo il ko inaugurale contro il Como, e ripartire. Occasione migliore non c'è, davanti al pubblico di casa e contro la terza in classifica della passata stagione. Gli stimoli giusti per dare il via, da qui, a un bel viaggio.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Queste due settimane - di sosta ma a ranghi completi - sono servite alla squadra per proseguire nel lavoro estivo e intensificare. La prestazione di Seregno contro il Como, al netto del risultato finale, lascia ben sperare per il gioco e per le numerose occasioni create. Sabato scorso al PUMA House of Football le rossonere hanno disputato una sfida amichevole contro lo Zurigo, vincendola 4-0. In gol Dompig, Renzotti, Marinelli e Vigilucci. Un test importante per mantenere il ritmo partita e per oliare gli automatismi, in vista proprio del rientro ufficiale alle competizioni. La squadra ha risposto bene, ora non resta che trasferire le ottime indicazioni di queste due settimane sul campo, contro un'avversaria di alto livello.