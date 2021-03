Serie A femminile, Milan-Empoli Ladies: probabili formazioni e dove vederla

Domani alle 12.30 il Milan femminile affronterà l’Empoli. Obiettivo rinascita per il Diavolo, dopo le sconfitte con Juventus ed Inter

DOVE VEDERLA: Milan TV, Timvision e Sky (diretta dalle 12.30 su Sky Sport Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Boquete, Hasegawa, Tucceri; Dowie, Giacinti.

Allenatore: Maurizio Ganz

EMPOLI (4-3-3); Capelletti; Di Guglielmo, Knol, Giatras, De Rita; Cinotti, Bellucci, Prugna; Glionna, Polli, Dompig.

Allenatore: Alessandro Spugna

DAGLI INFERI

Con la sconfitta nel derby di Coppa Italia, il Milan femminile ha toccato il punto più basso della stagione attuale, almeno fino ad ora. Le brutte batoste con Inter e Juventus sono state un duro colpo per la squadra di Ganz, che nel 2021/21 di perderne due di fila non gli era mai successo. Il Diavolo è sceso negli Inferi, ma è pronto a risollevarsi. Nelson Mandela diceva: “Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi”. E per iniziare al meglio la rinascita, le rossonere dovranno partire dalla gara con l’Empoli. Poi, frase fin troppo utilizzata ma adatta al momento, “saranno tutte finali” per l’obiettivo dichiarato: la qualificazione alla prossima Champions League. Solo una volta ottenuto il pass per la coppa più prestigiosa, Giacinti e compagne, dopo aver toccato il punto più basso della stagione, potranno dire, citando Dante: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

CONTRO UNA SQUADRA FORTE,

anzi, molto forte.

L’Empoli di Alessandro Spugna gioca un calcio offensivo, spumeggiante, ed è, insieme al Sassuolo, la vera rivelazione di questo campionato.

Alla seconda stagione consecutiva in Serie A, le biancoazzurre non solo si sono dimostrate all’altezza della massima serie, ma si sono anche affermate come candidate per un posto tra le prime della classe. Attualmente infatti la squadra di Spugna è al 5° posto, a pari punti con la coppia Florentia-Fiorentina e a -2 dalla Roma, quarta. Però, rispetto alle rivali sopracitate, le toscane possono vantare un maggior numero di gol segnati (31), simbolo dell’anima offensiva della compagine.

Oltre ad un’idea di calcio ben precisa, però, l’Empoli può vantare delle forti individualità in una rosa mediamente molto giovane. La miglior marcatrice della squadra è Elisa Polli, una ragazzina di 20 anni con il vizio del gol, che ha già festeggiato la prima convocazione in Nazionale maggiore.

Nel rocambolesco 4-5 con la Juventus, inoltre, si è messa in mostra per le sue grandi capacità balistiche Benedetta Glionna, che contro le bianconere ha tramutato in gol ben 3 punizioni dirette: da non crederci. Specialmente se si viene a sapere che la sua carta d’identità dice 21 anni di età.

IN CERCA DI CERTEZZE

Le sconfitte con Inter e Juventus hanno intaccato il morale delle rossonere, e hanno fatto perdere quella sicurezza ottenuta in tanti mesi di soli trionfi. Questo Milan, però, deve mantenere la consapevolezza di essere una squadra forte, capace di superare anche l’Empoli. La gara dell’andata può fare da esempio. Dopo lo 0-1 rimediato a San Siro con la Juventus, la squadra di Ganz si è presentata con le idee chiare al Centro Sportivo Monteboro di Empoli, e ha strapazzato le padrone di casa con il punteggio di 3-0.

E’ andata a segno in quella gara anche Valentina Giacinti, che con il gol contro l’Inter ha riacceso le speranze milaniste in vista del ritorno. La capitana con il 9 sulla schiena non ha mai (o quasi) fatto mancare il proprio apporto dal punto di vista realizzativo, ma “El Segna semper lée” ha anche aiutato la squadra, sempre dando la scossa con una corsa in più o qualche urlo di incoraggiamento. LEADERSHIP.

