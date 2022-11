Serie A Femminile, in tribuna per Milan-Como anche Gazidis | PM News

Ivan Gazidis, amministratore delegato uscente del club rossonero, presente sugli spalti della Puma House of Football per Milan-Como Femminile

Secondo quanto appreso dal nostro inviato Enrico Ianuario, c'è Ivan Gazidis , amministratore delegato uscente del club rossonero, ad assistere a Milan-Como , partita della 9^ giornata della Serie A Femminile 2022-2023 , dagli spalti della 'Puma House of Football'.

Gazidis, lo ricordiamo, terminerà il suo mandato come CEO del Milan il prossimo 5 dicembre e sarà sostituito da Giorgio Furlani, già membro del Consiglio d'Amministrazione della società di Via Aldo Rossi. Fino a quella data, però, il dirigente ex Arsenal (pronto a tornare nella MLS) sarà operativo.