Serie A Femminile – Milan-Como: numeri e dove vederla. Ecco tutte le info

(fonte: acmilan.com) Inizia il girone di ritorno per le rossonere, e si parte con una sfida cruciale. Milan-Como , infatti, è un vero e proprio scontro diretto nella corsa alla Poule Scudetto, con le due squadre che condividono punti e posizione in classifica dopo le prime nove giornate. L'occasione ideale per rilanciarsi e continuare il percorso di crescita della squadra, un appuntamento che introduciamo con la nostra Match Preview .

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

La battuta d'arresto rimediata sul campo della Juventus ha interrotto il momento per lo più positivo delle rossonere, che in campionato non perdevano con più di un gol di scarto da oltre un anno. La partita di Biella non può far dimenticare però del lavoro di una squadra che finora ha raccolto meno di quanto meritava, e che ha l'occasione di rimettersi in cammino puntando sul "fattore" PUMA House of Football: in casa la squadra di Bakker vanta una striscia (aperta) di tre vittorie consecutive. Riflettori puntati su Evelyn Ijeh, che ha segnato nelle ultime due sfide interne (Sampdoria e Sassuolo), ma anche sulle giovani rossonere col trio Sorelli-Stokić-Renzotti a cui si è aggiunta negli ultimi giorni la rientrante Cesarini. Pienamente recuperata, e protagonista di un buon secondo tempo contro la Juventus, anche Chanté Dompig.