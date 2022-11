Serie A Femminile, Milan-Como 3-3: il commento e la classifica | News

Questo pomeriggio è andata in scena Milan-Como, gara valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A Femminile. La partita è terminata con il risultato di 3-3, con le rossonere che hanno subito trovato il gol del vantaggio al nono minuto di gioco. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Bergamaschi ha trovato Thomas che, dal limite dell'area di rigore, non ha sbagliato. Al 22esimo minuto arriva il gol del raddoppio del Milan. Lanciata da Mascariello, Thomas si invola verso l'area avversaria: sola davanti al portiere non sbaglia. Milan padrone assoluto del campo e va due volte vicino al gol del 3-0. Tucceri Cimini colpisce un palo direttamente su calcio di punizione, mentre Piemonte, dal limite dell'area impegna Korenciova. Quando la prima frazione sembrava ormai volgere al termine con il risultato di 2-0, in ripartenza il Como colpisce accorcia le distanze con Karlernas.

Entra bene il Milan in campo nel secondo tempo e dopo nemmeno dieci minuti dall'inizio della ripresa trova il gol del 3-1. Da un calcio d'angolo battuto splendidamente da Mascarello, Fusetti anticipa tutti e insacca il pallone in rete di testa. Milan che sembra in totale controllo del match e infatti ha anche l'occasione di trovare il gol del 4-1. Le rossonere conquistano un calcio di rigore, ma Tucceri Cimini calcia fuori dagli undici metri. Ecco, dunque, che il Como trova la forza di reagire e due minuti più tardi, al 74esimo, trova il gol che accorcia le distanze. Da un calcio di punizione battuta sulla trequarti, Beccari di testa colpisce. Minuti finali complicati per il Milan che soffre le avanzate del Como. Nel pieno del recupero, l'arbitro assegna un calcio di rigore in favore del Como dopo una spallata ritenuta fallosa di Bergamaschi. Dagli undici metri Rizzon prima si fa ipnotizzare da Giuliani, ma è brava ad insaccare il pallone in rete in ribattuta. Termina così il match tra Milan e Como, con le rossonere che sono state beffate nel finale.