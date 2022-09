Serie A Femminile, il match preview di Parma-Milan | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di Serie A femminile contro il Parma

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Quarto appuntamento stagionale - secondo in trasferta - con il Milan di Maurizio Ganz, di scena a Parma per una trasferta inedita a livello di calcio femminile. Una sfida importante per dare seguito alla prova dello scorso fine settimana contro il Sassuolo, una partita che andiamo a presentare con la nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Il bel successo sulle neroverdi ha mosso la classifica e rinvigorito il morale delle rossonere, che a Parma cercheranno il riscatto dopo l'ultima trasferta di Roma. Contro le giallorosse si è interrotta un'imbattibilità di cinque partite lontano dal PUMA House of Football per la squadra di Ganz, che sino a quell'occasione aveva raccolto 11 punti in 5 partite di campionato giocate in trasferta nel 2022. Rispetto al successo dello scorso weekend torna a disposizione Marta Mascarello, con la rosa vicina alla piena disponibilità dopo un inizio con tante assenze. Non sarà della partita, invece, Alia Guagni.

Queste sono le convocate del Milan in vista del match: Babb, Beka, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini; Adami, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

"Siamo contenti di giocare allo Stadio Tardini, anche personalmente perché da giocatore ho vestito la maglia del Parma e per me sarà una giornata particolare", ha detto alla vigilia Mister Maurizio Ganz. "Sarà una sfida difficile, siamo sempre in rincorsa e costretti a fare delle grandi prestazioni. Ci proveremo, cercando di migliorare il gioco e di ricompattare il gruppo recuperando come livello chi sta meno bene fisicamente. Speriamo di fare una grande gara".

QUI PARMA

Tre punti nelle prime tre giornate di campionato anche per il Parma, con il successo in rimonta sul Sassuolo a spezzare le sconfitte sui campi di Inter e Fiorentina. La squadra è anche reduce, in settimana, da un pirotecnico pareggio per 5-5 in Coppa Italia sul campo del Cesena, dopo essere stata in vantaggio per 3-0 a fine primo tempo e per 5-1 nella ripresa. Oltre ad alcune giocatrici "confermate" dall'Empoli (ad esempio i portieri Capelletti e Ciccioli oltre alla centrocampista Bardin), le emiliane hanno costruito la squadra con tante atlete provenienti dal campionato italiano: l'eccezione sono due difensori (Marchão e Williams) e la centrocampista Farrelly. Spicca la presenza dell'ex rossonera Nora Heroum, della croata Jelenčić e, in attacco, di Melania Martinovic, a segno nell'ultimo turno contro la Fiorentina.

Dopo la sfida di Coppa Italia, questo è stato il commento dell'allenatore delle emiliane, Fabio Ulderici: "Stiamo affrontando una stagione complicatissima nella quale ogni occasione, ogni momento, è importante per fare un passo in avanti. Sono partite che pesano, dobbiamo ragionarci su e fare il punto della situazione, per poi cercare di recuperare le energie soprattutto nervose, perché tra due giorni abbiamo un'altra partita difficile, con una squadra forte e abbiamo bisogno di ragionare, senza piangerci addosso".

PRE-PARTITA

Essendo il Parma alla sua prima stagione assoluta - dopo aver rilevato il titolo sportivo dell'Empoli - non esistono precedenti tra le gialloblu e il Milan, che affronterà la seconda squadra dell'Emilia Romagna in Serie A femminile dopo il Sassuolo. Le rossonere hanno pareggiato le tre trasferte giocate contro le neroverdi in terra emiliana: in caso di successo, quindi, sarebbero nove le regioni italiane in cui il Milan può vantare una vittoria nella massima serie. In queste prime tre giornate nessuna squadra di Serie A Femminile ha subito più gol di testa del Parma, che sfiderà una compagine - il Milan - capace di segnare quattro dei suoi ultimi otto gol in campionato proprio di testa. Dopo aver giocato 27 partite di campionato (l'ultima il 10 aprile 2021) a livello maschile in casa del Parma - con 12 vittorie, sette pareggi e otto sconfitte - il Milan per la prima volta disputerà un match ufficiale, a livello di calcio femminile, allo Stadio Ennio Tardini.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Parma-Milan sarà trasmessa, a partire dalle 14:30, su TIMvision e su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, a partire dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale dell'incontro.

QUI SERIE A FEMMINILE

Sarà Andrea Bordin, della sezione di Bassano del Grappa, a dirigere la sfida tra Parma e Milan. Ad assistere il fischietto veneto ci saranno i guardalinee Torresan (Bassano del Grappa) e Munerati (Rovigo) oltre al quarto uomo Mazzer (Conegliano).

Il programma della quarta giornata di Serie A femminile si aprirà domani, sabato 24, alle 12.30, con Sassuolo-Juventus. Alle 14.30, oltre a Parma-Milan si giocherà anche Roma-Fiorentina mentre sono previste per domenica 25 le altre due sfide di giornata: Pomigliano-Como (12.30) e Sampdoria-Inter (14.30).

Questa la classifica della Serie A TIM: Fiorentina, Sampdoria 9; Inter, Juventus 7; Roma 6; Milan, Parma 3; Sassuolo, Pomigliano, Como 0.