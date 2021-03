Serie A femminile, Juventus-Milan: probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Milan Femminile, la presentazione di Giovanni Picchi

DOVE VEDERLA: Timvision, Milan TV e Sky (diretta su Sky Sport Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia, Junge Pedersen, Rosucci; Bonansea, Girelli, Hurtig.

All.: Rita Guarino

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti.

All.: Maurizio Ganz

GUERRA STELLARE

Due rivali storiche, un antagonismo che dura da anni, eppure tante, troppe cose in comune. Si sono rincorse, sempre una dietro all’altra, entrambe con un rendimento costante e tremendamente letale. Hanno fatto terra bruciata intorno, dove passavano loro non ce n’era per nessuno, per lunghi tratti sono sembrate inarrestabili.

Ma la realtà è crudele ed ammette una sola regina.

Domenica a Vinovo andrà in scena uno scontro unico, la sfida delle sfide, l’élite del calcio femminile italiano: Juventus e Milan si giocheranno il trono di questa Serie A. Con gli stadi chiusi si apre la questione del canale in cui godersi lo spettacolo: Sky, Dazn, Timvision? No, lo scontro Scudetto della quindicesima giornata sarà trasmesso su Voyager 1, la sonda lanciata nel 1977, attualmente la più distante dalla Terra.

Per uno scontro stellare c’è ovviamente bisogno di un pubblico universale.

ATTENTI ALLE EXTRATERRESTRI

Per rimanere nello spazio, sicuramente nel lunch match della domenica di Serie A non mancheranno gli extraterrestri. Il rendimento di Juventus e Milan, in questa prima parte di stagione, è stato a dir poco fuori dal comune.

Riguardo alla squadra allenata da Rita Guarino, i conti sono semplici: tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa la Vecchia Signora le ha vinte tutte. Fermare le bianconere quest’anno sembra un compito ben più arduo dell’enigma della sfinge, in questo momento poche persone vorrebbero stare al posto di Maurizio Ganz. Mission impossible? No, perché anche la Juventus ha dimostrato delle debolezze e una battuta d’arresto ce l’ha avuta, nel doppio confronto perso con il Lione. Si è piegata solo con una delle squadre più forti del mondo, è vero, ma la squadra di Ganz ha dimostrato potenzialità per giocarsela con tutti.

Il cammino del Milan, come detto in apertura, non è distante da quello delle rivali. Oltre alla sconfitta dello storico scontro dell’andata con la Juventus a San Siro, il Diavolo ha sempre vinto, sia in campionato che in coppa Italia, e non ha intenzione di fermarsi.

Domenica sicuramente una delle due dovrà interrompere la striscia positiva, se non entrambe in caso di pareggio.

Per salire sulla vetta della classifica il Milan ha bisogno di vincere con due gol di scarto, una vera e propria impresa.

SUPERCLASSICO

“Però mi si ferma il battito…”

Questo Juventus-Milan sarà una sfida appassionante non solo per l’importanza delle due squadre, ma anche per la grandissima qualità che contraddistingue molte giocatrici delle rose, che danno vita a duelli incredibili.

Gonfiare le reti delle porte di Vinovo sarà un compito non facile: rossonere e bianconere possono infatti puntare su due saracinesche tra i pali. Korenciova e la juventina Giuliani sono i portieri meno battuti del campionato, con 7 reti subite a testa nelle prime 14 gare: alla faccia di chi dice che nel calcio femminile il punto debole sono gli estremi difensori.

Spostandosi verso il cuore del campo, i duelli a tinte azzurre sono numerosissimi e affascinanti. Dalle frecce Bergamaschi-Bonansea, passando per la qualità di Tucceri e Galli, senza dimenticare i difensori invalicabili Fusetti e la storica Sara Gama: Milena Bertolini assisterà alla sfida con attenzione.

“…quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa…”

E poi lo scontro più bello, quello tra due professioniste straordinarie ma prima ancora due amiche da sempre. La doppia G, Giacinti e Girelli, che con l’Italia fanno sognare il popolo azzurro, si troveranno di nuovo contro, faccia a faccia. Fino ad ora si sono combattute a distanza, a suon di gol: l’attaccante juventina è in vantaggio con 16 marcature a 12, ma chissà che Giacinti non riesca a colmare (o almeno ridurre) il gap proprio in casa della rivale.

Insomma, gli spunti sono interminabili per questo Juventus-Milan, un eterno classico del calcio italiano. Anzi, visto che siamo nel mezzo di Sanremo, un Superclassico.

“… noi siamo Superclassico!”

RIVALI UNITE

Parteciperanno alla sfida grandi giocatrici ma anche grandi professioniste, sia dentro che fuori dal campo. Juventus e Milan, rivali sul campo, domenica a Vinovo giocheranno per il bene comune del calcio femminile. Come noto, infatti, dal prossimo anno le calciatrici diventeranno professioniste, e Cristiana Girelli martedì sera si è presentata a Sanremo sul palco dell’Ariston per dire la sua. Ecco un estratto delle sue parole: “Il seguito del calcio femminile in Italia è importante, dal Mondiale qualcosa è cambiato. Ho cominciato a 6 anni, allora non sapevo che le ragazze giocassero a calcio. Sono contenta e orgogliosa che oggi le bambine possono sognare di diventare calciatrici”.

Per il bene del calcio femminile, ci auguriamo che domenica lo spettacolo rispetti le attese.

Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?