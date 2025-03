Serie A Femminile, Inter-Milan, numeri e dove vederla: tutto ciò da sapere

QUI INTER — L'Inter è reduce da una sconfitta di misura contro la Roma per 1-2, beffarda perché le giallorosse hanno rimontato allo scadere il gol di Wullaert; in generale vive un periodo altalenante a livello di risultati, mostrando comunque una buona capacità di reazione. Le nerazzurre hanno già mostrato di essere competitive, capaci di giocarsela con qualsiasi avversaria e puntando il secondo posto. La squadra di Coach Piovani cercherà di cogliere il fattore campo per ottenere il massimo contro le rossonere.

"La sconfitta di Roma brucia ma non devo rimproverare nulla alle ragazze - così Coach Piovani -, ci teniamo la bella prestazione e lavoreremo per fare ancora di più contro il Milan. Per noi questo è un punto di partenza, da qui alla fine dobbiamo lottare e lavorare sui piccoli dettagli ma l'atteggiamento è quello giusto".

PRE-PARTITA —

Inter e Milan hanno pareggiato i due Derby più recenti in Serie A (1-1 sia a settembre che a dicembre) dopo aver terminato i primi dodici con otto successi rossoneri e quattro nerazzurri. Le rossonere potrebbero rimanere imbattute per tre match di fila contro le nerazzurre per la seconda volta, dopo quattro successi nei primi quattro Derby nel torneo, tra il 2019 e il 2021.

Dall'inizio del 2025, il Milan è la formazione che ha guadagnato più punti da situazione di vantaggio (otto, almeno il doppio di qualsiasi avversaria nel periodo). Quella rossonera è anche la squadra con la più alta percentuale di gol su palla inattiva (il 41%, 11/27) e che ne ha concessi di meno da fermo finora (quattro).

Nei cinque principali campionati europei, solo Chiba dell'Eintracht (cinque) ha segnato più gol da subentrata rispetto alla rossonera Nikola Karczewska (quattro come Putellas del Barcellona e Schüller del Bayern Monaco). L'attaccante polacca, a segno contro la Juventus, non è mai andata a bersaglio in due presenze di fila in Serie A.

DOVE VEDERLA IN TV — In Italia, Inter-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove dal giorno seguente sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE — L'arbitro sarà Andrea Ancora della sezione di Roma 1, affiancato dai guardalinee Cecchi-Massari e dal quarto ufficiale Raineri.

Doppio appuntamento nella 3ª giornata di Serie A Femminile (Poule Scudetto): sabato 15 marzo alle 15.00 Juventus-Fiorentina e domenica 16 alle 13.30 Inter-Milan.

Questa l'attuale classifica (Poule Scudetto): Juventus 49; Inter* e Roma 38; Fiorentina* 29; Milan 27.