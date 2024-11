Serie A Femminile – Fiorentina-Milan: statistiche e dove vedere il match

(fonte: acmilan.com) Dopo due risultati poco positivi, il Milan femminile si appresta a tornare in campo in Serie A eBay per un altro big match: domenica alle 12.30 saremo di scena al Viola Park contro la Fiorentina, per cercare di dare una sterzata dopo le sconfitte contro Juventus e Como. 11ª giornata, 2ª del girone di ritorno , otto partite al termine della prima fase e tre punti da recuperare sul Como per rientrare tra le prime cinque. Il momento è adesso. Ecco la nostra presentazione della partita.

QUI MILAN FEMMINILE

Un periodo negativo da superare partendo da una trasferta difficile. Le rossonere ritrovano la Fiorentina, contro cui all'andata persero in rimonta dopo essere state in vantaggio con Ijeh. Proprio di Evelyn è l'ultimo gol segnato in Serie A, contro il Sassuolo, e proprio da lei (4 gol in campionato) la squadra proverà a ripartire. A eccezione delle lungo degenti Grimshaw e Babb, la squadra è tutta a disposizione di Coach Bakker, che in queste ore scioglierà gli ultimi dubbi di formazione verso il calcio d'inizio di domenica alle 12.30. L'esperienza delle veterane e l'esuberanza delle giovani in rampa di lancio, due aspetti che sono andati di pari passo in questa prima parte di stagione: nelle difficoltà la squadra sta crescendo, con la speranza che i risultati inizino a sorridere.