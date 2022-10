Serie A Femminile, la designazione arbitrale di Pomigliano-Milan | News

Sabato il Milan femminile affronterà il Pomigliano in campionato: ecco chi dirigerà l'incontro valido per l'8^ giornata della Serie A

Reduce da un grande successo contro la Juventus, il Milan femminile nel weekend tornerà nuovamente in campo. La squadra di Maurizio Ganz, infatti, affronterà in trasferta il Pomigliano, club terz'ultimo in classifica e distante otto punti dalle rossonere. La gara sarà valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A femminile e andrà in scena alle 14.30. La partita sarà diretta da Luca Cherchi di Carbonia, mentre gli assistenti saranno Federico Fratello di Latina e Roberto D'Ascanio di Roma. Il quarto uomo, invece, sarà Leonardo Di Mario di Ciampino.