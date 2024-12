"Siamo emozionati e orgogliosi perché abbiamo la grande opportunità di rigiocare su un campo che ha ospitato i più grandi eventi calcistici mondiali. Grazie al supporto e alla visione di tutto il Club il settore femminile si è evoluto - le parole di Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan -, l'interesse sta crescendo e il livello tecnico si è alzato notevolmente. La scelta di avere in panchina Suzanne Bakker, unica allenatrice donna in Serie A, va nella direzione di un calcio innovativo mirato alla crescita delle giovani".

QUI INTER — Nerazzurre in serie positiva, arrivano da tre vittorie tenendo anche la porta inviolata. La squadra di Mister Piovani ha dimostrato solidità difensiva e capacità di capitalizzare, come visto contro il Napoli nell'1-0 firmato Magull. Le nerazzurre sono in un ottimo momento di forma e cercheranno di aumentare le distanze, puntando a consolidare la loro posizione di vertice. Da Rúnarsdóttir in porta a bomber Wullaert in attacco, passando per Cambiaghi, Serturini e Pedersen in mediana nel 4-1-4-1 di riferimento.

Dopo 12 sfide di Serie A senza neanche un pari (8 successi rossoneri e 4 nerazzurri), Milan e Inter hanno pareggiato 1-1 lo scorso settembre. Le rossonere sono imbattute nei 2 Derby più recenti (1V, 1N) e potrebbero arrivare a 3 di fila per la prima volta dal periodo tra ottobre 2019 e marzo 2021 (4V).

Il Milan ha vinto 4 dei 6 Derby in casa contro l'Inter in Serie A, segnando in media 2 gol (12 totali); solo il 5 dicembre 2021 (0-3) le rossonere non sono andate a bersaglio.

Il Milan è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nel quarto d'ora finale: il 50%, 5/10 (inclusa la rete contro la Fiorentina nel turno precedente); solo l'Inter (6) ne conta di più.

Tra le giocatrici che hanno realizzato più di un gol in campionato, Nikola Karczewska è l'unica ad averli siglati da subentrata: 2 su 2, incluso quello valso il 2-2 al Viola Park; nelle cinque più recenti edizioni del torneo, in rossonero solo Emelyne Laurent (3 nel 2023/24) e Nina Stapelfeldt (3 nel 2021/22) hanno fatto meglio dalla panchina.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV — In Italia, Milan-Inter verrà trasmessa in diretta TV da Raisport e DAZN alle 14.30. Da non perdere la copertura sull'account Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE — A dirigere l'incontro sarà Maria Marotta, della sezione di Sapri. La squadra arbitrale verrà completata dai guardalinee Morea-Signorelli e dal quarto ufficiale Copelli.

La 12ª giornata si è aperta venerdì con Roma-Como 2-1. Sabato si sono giocate Sassuolo-Napoli 2-1 e Sampdoria-Fiorentina 1-3. Domenica sarà in programma Juventus-Lazio alle 12.30 e Milan-Inter alle 14.30.

Ecco la classifica attuale: Juventus* 29; Fiorentina 26; Roma 25; Inter* 24; Como 16; Milan* 14; Sassuolo 9; Lazio* 7; Napoli 6; Sampdoria 4. (* = una gara in meno) LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante, Moncada vuole il gioiello del Corinthians >>>