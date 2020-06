Serie A Femminile – Dalla stagione 2022-23 sarà professionistica

ULTIME NEWS – Tra le decisioni prese oggi nel Consiglio Federale c’è anche quella di iniziare un percorso che porterà la Serie A Femminile a diventare professionistica. Il presidente Gabriele Gravina, infatti, ha proposto, e il Consiglio ha condiviso all’unanimità, l’avviamento di un progetto graduale teso al riconoscimento del professionismo, a partire dalla stagione 2022/2023.

Questa prospettiva, infatti, è stata ritenuta la migliore per formalizzare un passaggio divenuto ormai improcrastinabile sul tema della pari dignità, garantendo al tempo stesso un periodo adeguato per preparare il sistema, in attesa dei decreti attuativi anche su questo argomento che sta preparando il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora nell’ambito della discussione della legge delega di riforma.

FORTE CONCORRENZA PER GAICH: ECCO CHI LO VUOLE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓