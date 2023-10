Serie A Femminile – Como-Milan 0-0: cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’

LA CRONACA — Nella giornata delle 100 presenze in Serie A con il Milan per capitan Bergamaschi, esordio dal primo minuto - sempre in campionato - per Piga al centro della difesa. Ritmi alquanto blandi in avvio, con le comasche protagoniste nei primi venti minuti ma il Milan controlla con ordine. Proprio al 20' arriva l'acuto delle rossonere, con una traversa colpita da Mascarello su punizione. Dopo un paio di tentativi delle padrone di casa che non impensieriscono Giuliani tra i pali, la squadra di Ganz costruisce due occasioni interessanti al 35' - Korenčiová respinge il cross di Laurent, Marinelli conclude alto sulla ribattuta - e al 37', con un colpo di testa di Grimshaw parato sempre da Korenčiová.

Parte meglio il Como nella ripresa: al 51' provvidenziale la chiusura della difesa rossonera su Karlenäs, mentre al 56' Giuliani para in sicurezza il tentativo da fuori di Vaitukaitytė. La nostra numero 1 è sicura anche nell'uscire su Baldi al 61', mentre il primo acuto del Milan arriva al 72' con un colpo di testa della neo entrata Asllani: para Korenčiová. Tanto possesso e pochi spunti per entrambe le squadre. All'84' ci prova Soffia, che però non impensierisce Korenčiová, mentre la conclusione di Grimshaw all'86' termina alta. Il Milan costruisce bene, anche con il buon impatto delle subentrate, ma non sfonda nella trequarti finale: a Seregno finisce 0-0 dopo 4' di recupero.

IL TABELLINO — COMO WOMEN-MILAN 0-0

COMO WOMEN (4-3-1-2): Korenčiová; Cecotti, Cox, Rizzon (21'st Bergensen), Lundorf; Monnecchi (33'st Arcangeli), Hilaj (33'st Pastrenge), Vaitukaitytė (12'st Baldi), Škorvánková; Karlenäs, Sevenius (33'st Martinovic). A disp.: Gilardi; Lipman, Masu, Picchi. All.: Bruzzano.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Árnadóttir, Swaby, Piga, Bergamaschi; Dubcová (13'st Asllani), Mascarello (31'st Adami), Grimshaw; Laurent (37'st Soffia), Stašková, Marinelli (13'st Dompig). A disp.: Copetti; Fusetti, Thrige; Aprile, Arrigoni. All.: Ganz.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Ammonite: 8' Karlenäs (C), 12' Mascarello (M), 18' Cecotti (C), 27' Piga (M), 32' Bergamaschi (M), 18'st Hilaj (C). LEGGI ANCHE: Milan, la speranza è che la sosta non faccia danni >>>

