Serie A femminile 2020/21 ancora su Sky: oggi alle 13 il calendario

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan femminile e l’intera Serie A 2020/21 sarà trasmessa su Sky Sport. Domani verrà ufficializzato il calendario del campionato per la prossima stagione, al via il prossimo 22 agosto.

Saranno 12 le squadre che parteciperanno al Campionato di Serie A TIMVISION, per un totale di 22 giornate. Oltre alla Juventus campione in carica e vincitrice degli ultimi tre scudetti, ci saranno anche Bari, Empoli, Fiorentina, Florentia, Inter, Milan, Napoli, Roma, San Marino, Sassuolo, Verona.

Domani, dalle ore 13 su Sky Sport 24, si terrà l’elaborazione del calendario del prossimo campionato. Nello studio condotto da Mario Giunta, ospiti il presidente della divisione calcio femminile Ludovica Mantovani, le voci del calcio femminile di Sky Gaia Brunelli e Martina Angelini.

In collegamento anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e una rappresentante per ognuna delle 12 squadre di A, tra cui Valentina Giacinti per il Milan Femminile, Sara Gama, Elisa Bartoli, Tatiana Bonetti e Regina Baresi.

