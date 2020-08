Serie A Femminile, 2^ giornata: programma e dove vederla in tv

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Una vittoria amara quella del Milan Femminile, che ha aperto la sua nuova stagione con un risicato 1-0 contro la Florentia. C’è voglia di riscatto per le ragazze di Maurizio Ganz, che affrontano alle 17:45 il San Marino, battuto addirittura per 10-0 dall’Empoli. La diretta del match sarà trasmessa in esclusiva dall’app ufficiale rossonera e da Milan Tv. Ecco calendario completo e dove vedere le gare della 2^ giornata della Serie A Femminile:

SABATO 29 AGOSTO

ORE 17:45 – FLORENTIA-HELLAS VERONA

ORE 17:45 – SAN MARINO ACADEMY-MILAN (DIRETTA APP UFFICIALE MILAN, MILAN TV)

ORE 20:45 – JUVENTUS-EMPOLI (DIRETTA SKY SPORT SERIE A)

DOMENICA 30 AGOSTO

ORE 17:45 – INTER-SASSUOLO

ORE 17:45 – ROMA-PINK BARI (DIRETTA SKY SPORT SERIE A)

ORE 20:45 – NAPOLI-FIORENTINA

