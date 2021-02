Semifinali Coppa Italia femminile: Inter-Milan su Sky Sport e TIMVISION

Inter-Milan femminile in programma il 14 marzo

Inter e Milan femminile scenderanno in campo domenica 14 marzo per la semifinale di andata di Coppa Italia. Sarà il secondo incontro in stagione tra le due squadre, con il primo vinto dalle rossonere di Maurizio Ganz per 4-1. La gara verrà giocata al Suning Center di Appiano Gentile alle ore 12.30, dunque Giacinti e compagne saranno in trasferta. L’altra semifinale, che vedrà Roma e Juventus sfidarsi, si disputerà sabato 13 marzo alle 12.30. Stando a quanto riportato dalla FIGC Calcio Femminile, entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport e su Tim Vision.

