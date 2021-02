Milan femminile-San Marino: l’andata è finita 0-5 | News

Milan femminile: domenica c’è il San Marino

Il Milan femminile sarà impegnato nel match di domenica contro il San Marino. La gara, valida per la 13esima giornata di Serie A femminile, avrà inizio alle 12.30. Le ragazze di Maurizio Ganz sono al secondo posto in classifica, distanti di soli tre punti dalla Juventus capolista. Nella partita d’andata tra le due squadre, le rossonere hanno travolto le titane con un netto 0-5, grazie alle doppiette di Grimshaw e Dowie e alla rete di Agard. Giacinti e compagne vogliono tornare alla vittoria dopo aver pareggiato 1-1 nell’ultima gara in Coppa Italia contro il Sassuolo.

