Sampdoria-Milan 0-3, le pagelle: Mascarello illumina, ottima Bergamaschi

Bergamaschi 7: Come la compagna di reparto, il voto non comprende solamente il fatto che abbia segnato e chiuso i giochi. Tanta spinta sulla fascia, tanto carisma trasmesso alle avversarie e tanta fame di vincere. È lei a guadagnarsi il penalty che poi verrà trasformato da Asllani.

Mascarello 7,5: Una prestazione sontuosa quella della rossonera. Lotta in mezzo al campo, fa da tramite tra la difesa e l'attacco e soprattutto inventa calcio, che è quello che gli si chiede di fare. L'assist per Bergamaschi in occasione della terza rete è una perla d'autore.

Asllani 6,5: Glaciale dal dischetto per mettere in sicurezza il risultato sul 2-0. Alterna giocate di grande classe a momenti di distrazione all'interno della stessa azione, ma ha comunque il merito di aver spiazzato Odden.

Il compito di un centravanti sarebbe quello di segnare e lei oggi non ci riesce mai. Non solo, non arriva neanche mai a concludere. Però fa tanto lavoro sporco, di difesa del pallone e ogni tanto si fa vedere anche in difesa. Oggi ci hanno pensato le sue compagne a mettere in ghiaccio il risultato.