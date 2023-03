Roma-Milan Femminile 3-1: il commento di ‘acmilan.com’

Il commento di 'acmilan.com' del match tra Roma e Milan Femminile di Coppa Italia, che ha visti le rossonere subire la beffa allo scadere

(fonte: acmilan.com) Così fa male. Dopo una partita di cuore e sacrificio, le rossonere cadono al minuto 101 e abbandonano il sogno di accedere alla Finale di Coppa Italia. Finisce 3-1 a favore della Roma, che rimonta l'iniziale vantaggio di Piemonte con le reti di Andressa, Giacinti e Losada. Se il risultato finale non ci sorride, il percorso di queste ragazze merita applausi: dopo l'1-0 dell'andata, la formazione di Ganz ha messo in campo ogni singola energia per riuscire a raggiungere l'atto conclusivo della competizione, arrendendosi soltanto all'undicesimo degli otto minuti di recupero inizialmente concessi.

Rimane molto rammarico per una squadra che avrebbe ampiamente meritato il passaggio del turno e che, fino al gol del 2-1 nato per il grave infortunio di Guagni, era in controllo della situazione. Il 3-1 finale di Losada, che ha sancito l'eliminazione, è arrivato pochi istanti prima dei supplementari, che a quel punto sembravano l'epilogo giusto e naturale di una sfida entusiasmante ed equilibrata. Restano la delusione ma allo stesso tempo la consapevolezza di aver disputato un grande torneo: questo gruppo merita una soddisfazione che presto o tardi arriverà. Avanti così!

LA CRONACA

Inizia la partita e le rossonere provano subito a sorprendere la Roma con una percussione di Guagni, il cui cross viene salvato da Bartoli prima che arrivi sul piede di Grimshaw. La padrone di casa iniziano poi a macinare gioco costringendo il Milan ad abbassare il baricentro: all'11' Adami compie un coraggioso salvataggio di testa sul tiro potente e preciso di Haavi. La formazione di Ganz tiene botta e riparte, pungendo spesso su calcio piazzato: da situazione di corner, al 24' Minami salva sulla linea il destro a botta sicura di Nouwen. Nonostante la pressione giallorossa, il primo gol del match è rossonero e arriva al 31' quando, sul cross di Guagni, Martina Piemonte approfitta di una disattenzione difensiva e batte Ceasar. La Roma sembra subire il colpo ma trova le forze per pareggiare al 41' con Andressa, che si inserisce sul cross di Serturini e batte Babb di testa.

La ripresa si apre con l'occasione per Giugliano dopo cinque minuti, un diagonale rasoterra che esce di pochissimo alla destra di Babb. La Roma spinge ma il Milan risponde con due occasioni ravvicinate: al 59' Vigilucci trova in area Bergamaschi, che gira di testa a lato di poco. Un minuto più tardi è la stessa Bergamaschi ad andare al cross per Adami, ma Bartoli si immola e salva un gol fatto. La svolta della partita arriva al 62': Guagni è in anticipo su Haavi ma crolla a terra per un grave infortunio, l'avversaria sceglie di continuare a giocare e va al tiro, Babb respinge e sulla ribattuta Giacinti insacca il 2-1. La rossonera è costretta al cambio e dopo una lunga pausa la partita riparte con il solito equilibrio: al 90' vengono segnalati otto minuti di recupero, al 99' Babb vola a negare il gol a Greggi ma la rete arriva al 101', a tempo scaduto, con Losada che da due passi mette dentro un cross di Giugliano. Finisce così, nel modo peggiore: 3-1 Roma.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 3-1

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli (30'st Di Guglielmo), Linari, Wenninger, Minami; Greggi, Giugliano, Andressa (17'st Glionna); Serturini, Giacinti (35'st Losada), Haavi. A disp.: Öhrström; Ciccotti, Cinotti, Kollmats, Kramzar, Landström. All.: Spugna.

MILAN (4-3-3): Babb; Guagni (20'st Árnadóttir), Mesjasz, Nouwen, Thrige; Adami, Grimshaw, Dubcová K.; Bergamaschi, Piemonte, Vigilucci (20'st Thomas). A disp.: Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Soffia; Mascarello; Dubcová M.. All.: Ganz.

Arbitro: Kumara di Verona.

Gol: 31' Piemonte (M), 41' Andressa (R), 17'st Giacinti (R), 56'st Losada (R).

Ammonite: 16'st Adami (M), 38'st Linari (R).

