Roma-Milan Femminile, il commento di ‘acmilan.com’ | News

Il commento di 'acmilan.com' del match tra la Roma Femminile e il Milan di Maurizio Ganz, conclusosi sul risultato di 3-1

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Vince ancora la Roma. Al Tre Fontane, a poco meno di un mese dalla sconfitta in Semifinale di Coppa Italia, le rossonere escono dal campo senza punti e con lo stesso risultato negativo: 3-1. Le giallorosse, lanciate verso la conquista del loro primo Scudetto, hanno meritato il successo per occasioni e qualità del gioco offerto, mentre le rossonere - falcidiate dalle assenze - hanno avuto il merito di tenere aperta la contesa per tutto il primo tempo, pareggiando con Vigilucci il vantaggio iniziale di Linari.

Nel secondo tempo la formazione di Spugna è uscita alla distanza grazie alle reti di Glionna e Haavi, contenendo con qualche sofferenza finale le iniziative di Piemonte, Sevenius e Vigilucci per riaprire il risultato. La terza partita nella Poule Scudetto non premia la squadra di Ganz, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo nuovo format: la prossima occasione si presenterà nel Derby del 22 aprile al PUMA House of Football, al termine di una sosta di tre settimane per ricaricare le pile.

LA CRONACA

Le rossonere provano a partire forte e dopo quattro minuti costruiscono un'azione pericolosa sull'asse Dubcová-Soffia: cross della prima e inserimento della seconda, che viene chiusa sul primo palo. Al minuto 8 arriva il vantaggio della Roma con Linari, puntuale sul secondo palo a depositare in rete un corner basso che attraversa tutta l'area di rigore. Le padrone di casa giocano meglio e al 29' Thrige evita il raddoppio salvando sulla linea il tiro di Glionna. Al 42' il pareggio rossonero con Vigilucci, abile a ribadire in rete la respinta di Ceasar sul colpo di testa di Soffia.

A inizio ripresa la Roma ritrova il vantaggio e chiude la contesa nel giro di pochi minuti: al 49' Glionna sorprende Giuliani con una punizione battuta sul primo palo da posizione defilata. Il ritrovato vantaggio galvanizza la capolista che dieci minuti più tardi segna anche la terza rete grazie a Haavi, che dal limite scarica in rete un destro molto potente che non lascia scampo a Giuliani. Dal gol del 3-1, con qualche cambio, la Roma prosegue in gestione mentre le rossonere ci provano due volte da fuori con Piemonte prima e Sevenius poi, senza fortuna. Negli istanti finali Ceasar si disimpegna in un doppio miracolo ravvicinato su Piemonte e Vigilucci, sigillando sul 3-1 il risultato finale.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 3-1

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo; Giugliano, Greggi; Glionna (17'st Serturini), Andressa (17'st Cinotti), Haavi; Giacinti (42'st Kramzar). A disp.: Öhrström; Ciccotti, Kollmats, Landström, Minami, Selerud. All.: Spugna.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Nouwen, Mesjasz, Thrige; Vigilucci, Adami, K. Dubcová; Soffia (42'st Bahlouli), Piemonte, Thomas (33'st Sevenius). A disp.: Babb, Fedele; Carage, Fusetti; Dal Brun, Donolato; M. Dubcová. All.: Ganz.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Gol: 8' Linari (R), 42' Vigilucci (M), 5'st Glionna (R), 14'st Haavi (R).