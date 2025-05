Quinto posto e 14 marcatrici: la stagione positiva del Milan Femminile

Con questa premessa non deve sorprendere nessuno, infatti, sapere che ben 14 rossonere hanno trovato la via della rete nel corso della stagione. Proprio Ijeh è stata la migliore marcatrice dell'annata, firmando la migliore stagione da parte di una giocatrice straniera con i nostri colori (12 gol e 8 assist). Ma vanno citati anche i 6 centri a testa di Dompig e Arrigoni, i 4 gol della "super sub" Karczewska - spesso decisiva da subentrata - oltre ai due centri a testa di chi è andata a segno più di una volta (Cernoia, Koivisto, Marinelli, Piga e Stokić). Ottime basi da cui ripartire nel 2025/26, in un campionato che si annuncia con tante novità e in cui vorremo dire la nostra.