Poule Scudetto Serie A Femminile, Milan-Roma: come e dove vederla

Il Milan Femminile di Suzanne Bakker affronterà la Roma in casa nel pomeriggio per la quarta giornata della Poule Scudetto 2024-2025

Oggi sabato 22 marzo , alle ore 16:00 , si disputerà al 'PUMA House of Football - Vismara' la sfida Milan-Roma , partita della quarta giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile 2024-2025 .

Serie A Femminile, oggi Milan-Roma

Il Milan Femminile di Suzanne Bakker è reduce da tre pareggi consecutivi contro Fiorentina in trasferta (0-0), Juventus in casa (2-2) e Inter, nel derby, teoricamente, giocato fuori (3-3). Cerca, quindi, la prima vittoria in questa post-season.