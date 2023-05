Poule Scudetto, Milan-Roma 2-2: il commento del match | News

Termina 2-2 il match valevole per l'ottava giornata della Poule Scudetto tra Milan e Roma femminile. Partita che vede le rossonere partire con più grinta ed infatti, dopo soli 4 minuti, arriva la prima occasione: cross al centro dell'area, Piemonte spizza e allunga verso Soffia che impatta con forza ma colpisce il palo alla destra della porta difesa da Ohrstrom . Le giallorosse, in pieno turnover per uno Scudetto matematicamente già vinto, provano a prendere le redini del gioco. Col passare dei minuti la Roma detta ritmi e palleggio contro un Milan che sceglie la via del contropiede. Le occasioni sono poche ma quasi tutte portano firme rossonere: al 26' ancora Soffia mette un bel pallone al centro, Piemonte stoppa perfettamente ma scivola al momento del tiro. Per come ha iniziato la gara la numero 20 meriterebbe il gol e al minuto 38 arriva puntuale: Mascarello imbuca Soffia che è brava a rimanere lucida e a segnare a tu per tu con Ohrstrom . Gli ultimi minuti vedono un Milan più convinto ma l'arbitro decreta la fine della prima frazione di gioco.

Il secondo tempo

Il secondo tempo si apre con una Roma più aggressiva e veloce nei cambi di fronte. Il Milan ripropone lo stesso atteggiamento d'attesa e confida sulle volate di Soffia per affondare il colpo. Lo svantaggio, però, rende le giallorosse troppo frettolose e perdono alcuni palloni che rischiano di rivelarsi sanguinosi. Al 57' Piemonte è brava a non sprecare un altro regalo di Soffia e mette a segno il gol del raddoppio per le rossonere. La partita sembra andare su binari favorevoli al Milan ma, al 67', la Roma accorcia con un gol in svicolata di Cinotti su assist di Serturini. Da qui in poi le giallorosse aumentano ancora di più la pressione, le rossonere vedono poco il pallone e quando riescono a recuperarlo sprecano sempre con lanci troppo lunghi. La forza d'urto della Roma non sembra scaturire pericoli fin quando, al 93', Thrige interviene male in area di rigore e regala l'occasione del pareggio. Andressa si presenta davanti a Giuliani e non sbaglia portando il risultato sul 2-2. Nel recupero il Milan spreca una ghiotta occasione in ripartenza e l'arbitro fischia la fine del match. LEGGI ANCHE:Milan, forte ala destra nel mirino >>>