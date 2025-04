Poule Scudetto Femminile, Juventus-Milan 2-0: sconfitta e festa bianconera

Allo Stadio Vittorio Pozzo va in scena la sfida, valevole la 7^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile, fra Juventus e Milan. Le rossonere partono forte ma il fitto palleggio non sembra scalfire la difesa della squadra di Canzi. Anzi, le bianconere prendono fiducia e alzano ritmo e baricentro, costringendo il Milan a indietreggiare di diversi metri. Tante azioni non concluse e diversi falli in mezzo al campo: il primo tempo sembra destinato a chiudersi sul risultati di 0-0. Tuttavia, al 44', Sorelli atterra Girelli in area e per l'arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. L'attaccante bianconera si presenta davanti a Fedele e non sbaglia, portando la Juventus in vantaggio. La prima frazione di gioco si chiude così con il Milan in svantaggio.