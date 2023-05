Poule Scudetto, Inter-Milan 0-1: il commento del match | News

Termina 0-1 il match valevole per la decima giornata della Poule Scudetto tra Inter e Milan femminile. Partita che inizia fin da subito con ritmi molto elevati. Tanta aggressività da parte di entrambe le squadre ma sono le rossonere a palleggiare meglio. Le ragazze allenate da Maurizio Ganz cercano di contenere il pressing delle nerazzurre, ma dopo 2' arriva la prima occasione per l'Inter: Chawinga viene imbeccata benissimo ma sbaglia clamorosamente a tu per tu con Giuliani. Il Milan prova a rispondere ma prima i guantoni di Durante e poi la traversa fermano un tiro di Soffia e un altro di Dompig. I ritmi rimangono alti e ne conseguono tanti falli in mezzo al campo. Al 28' Nouwen svetta benissimo su un cross dalla sinistra ma ancora è ancora Durante ad evitare il vantaggio rossonero. Sfida che continua su questo spartito e, nonostante i 4 minuti di recupero, il risultato non si sblocca andando a riposo sullo 0-0.