Pagelle Milan-Fiorentina femminile 3-3: Asllani illumina, male Giuliani

Il Milan femminile di Ganz pareggia per 3-3 contro la Fiorentina nella seconda gara della Poule Scudetto: le pagelle della nostra redazione.

Francesco Aliperta

Pareggio che delude data la beffa finale ed una gara che sembrava indirizzata verso le rossonere. Il Milan non riesce ad andare oltre un 3-3 che ha visto la Fiorentina riprendere le ragazze allenate da Ganz solo negli ultimi minuti di gioco. Un risultato che non è quasi mai sembrato in pericolo dato il doppio vantaggio nel primo tempo ed il 3-1 firmato da Piemonte ad inizio del secondo. Eppure, alla fine le viola di Patrizia Panico riescono a non subire quella che sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva in una Poule Scudetto che vede entrambe le squadre costrette già a rincorrere. Ecco, di seguito, le pagelle delle rossonere secondo la nostra www.

Difesa — Giuliani, voto 5,5: Se contassimo la prestazione di Giuliani fino all'87' allora il voto sarebbe ben diverso. La rossonera è stata sicuramente una delle migliori in campo, seppur chiamata in causa poche volte. Il volo a negare il gol a Kajan sembrava, già nel primo tempo, valere i tre punti, ma quella scellerata uscita su calcio di punizione ha, purtroppo, riaperto una gara che sembrava ormai vinta. Nulla ha potuto sui due rigori battuti magistralmente da Boquete, ma a pesare sul suo voto non può che essere quell'imprecisione costata cara.

Centrocampo — Vigilucci, voto 6.5: Escludendo il gol, pregevole per precisione e qualità, la gara di Vigilucci è stata di grande sostanza e volontà. Dove non arrivavano le compagne c'era lei, così come sulle seconde palle e ribattute varie, viste molto spesso causa gli abbondanti lanci lunghi della Fiorentina. Peccato per il risultato, che va ad oscurare una prestazione che, sicuramente, avrebbe meritato i 3 punti.

Attacco — Asllani, voto 6,5: Senza dubbio il faro di questa squadra. Giocatrice che illumina e si posiziona sempre dove vi è più bisogno. Seppur alta a sinistra, Asllani torna dietro, taglia in mezzo al campo, fornisce sempre un opzione alle compagne e spedisce palloni che, per almeno due volte, hanno creato chiare occasioni da gol. In una partita frenetica e molto aggressiva, la svedese mostra sempre scelte di gioco ragionate e utili alla manovra. In questa rincorsa scudetto bisogna ripartire da lei.