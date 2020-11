Napoli-Milan femminile, Serie A: formazioni e dove vederla

Napoli-Milan femminile: gara alle 12:30

MILAN FEMMINILE NEWS – La 7° giornata di Serie A femminile si aprirà al Centro Sportivo Simpatia, dove sabato alle 12.30 il Milan di Maurizio Ganz giocherà in trasferta contro i padroni di casa del Napoli. La squadra partenopea, negli ultimi giorni, ha subito varie defezioni da parte di alcune giocatrici, causa positività al Covid-19.

DOVE VEDERLA: TIMVISION e MILAN TV (disponibile su DAZN)

PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-4-2): Perez; Di Marino, Di Criscio, Jansen, Oliviero; Dalton, Errico, Huchet, Hjolman; Martinez, Nocchi.

All. Giuseppe Marino

Milan (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Jane, Rask, Mauri, Tucceri; Dowie, Giacinti.

All. Maurizio Ganz

Dopo due settimane di sosta che sono sembrate interminabili, riparte finalmente la Serie A femminile. La corsa del Milan verso la qualificazione alla prossima Champions League fa tappa in terra campana, dove nel lunch match di sabato andrà in scena una sfida inedita davvero imperdibile. In particolare, l’incontro che si terrà al Centro Sportivo Simpatia ha un sapore speciale per Valentina Giacinti, che ritroverà le sue ex-compagne di squadra del Napoli. Questo rappresenta uno stimolo in più per il capitano rossonero, che sarà ancora più motivata ad andare in gol per la quarta partita consecutiva, dopo le reti contro Empoli, Inter e Danimarca, con la maglia azzurra della Nazionale Italiana.

MISSIONE SECONDO POSTO

Contro il Napoli l’unica opzione per la squadra allenata da Ganz è la vittoria, che risulterebbe fondamentale in quanto domenica si affrontano Juventus e Sassuolo, le uniche due squadre che precedono il Milan in campionato. I 3 punti infatti, qualunque sarà il risultato di Torino, consentirebbero alle rossonere di raggiungere il 2° posto in classifica: sabato è vietato sbagliare.

NAPOLI MILAN FEMMINILE: AI POLI OPPOSTI

Le due squadre vivono momenti completamente differenti.

La formazione partenopea, fresca della sconfitta rimediata nei minuti finali contro l’Empoli, ha accusato il passaggio di categoria ed è ancora alla ricerca del primo punto in Serie A.

L’ultima posizione in classifica e l’assenza di punti sono tuttavia ingannevoli: eccetto gli incontri contro Fiorentina e Sassuolo e la sconfitta a tavolino contro l’Inter (quella volta il risultato del campo era però stato di 1-1), in tutte le altre sfide il Napoli ha fornito buone prestazioni, perdendo sempre con un solo gol di scarto.

Il Milan viaggia su binari completamente differenti. L’equilibrio trovato da Ganz con il nuovo modulo, la pericolosità offensiva scaturita dal grande stato di forma di Dowie e Giacinti e la difesa migliore del campionato rendono la squadra di Ganz una delle più forti del campionato, e sono in molti ad insignire le rossonere del ruolo di “anti-Juve”.

Contro il Napoli sarà fondamentale fornire un’ottima prestazione e trovare la vittoria, per alimentare l’entusiasmo che nell’ultimo periodo sta caratterizzando tutto l’ambiente Milan.

NAPOLI-MILAN FEMMINILE: IN CAMPO CONTRO IL COVID-19

Negli ultimi mesi la pandemia Covid-19 sta sconvolgendo gli equilibri di tutti noi, entrando a gamba tesa nelle nostre vite. Anche il mondo del calcio femminile, ovviamente, ne è stato colpito ed è protagonista di cambiamenti e stravolgimenti continui.

La FIGC, dopo aver rinviato diverse gare di Coppa Italia (tra cui anche Cesena-Milan), ha deciso di lasciar continuare la Serie A femminile, ammesso che le squadre dispongano almeno di 16 giocatrici.

In particolare, nelle ultime settimane il Napoli è stato colpito da varie defezioni, proprio a causa della positività di varie calciatrici e membri dello staff al Coronavirus. Apprese queste brutte notizie, il club partenopeo non si è lasciato abbattere, ma le ragazze della squadra hanno realizzato un video, postato poi su Instagram, per far sentire la propria vicinanza alle compagne e ringraziando i tifosi dei tanti messaggi di supporto ricevuti.

Sabato il Milan arriverà in Campania con le vesti di avversario, ma scenderà sicuramente in campo a fianco del Napoli nella lotta al Covid-19.

Mai come adesso vale il proverbio: “L’unione fa la forza”.

Giovanni Picchi

