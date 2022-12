Milan, Under 15 femminile: il bilancio della prima metà di stagione | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il bilancio della prima metà di stagione della squadra Under 15 femminile

(fonte acmilan.com) - Tempo di un primo bilancio stagionale anche per l' Under 15 Femminile di Mister Ilenia Prati. Un gruppo, quello delle giovani rossonere, che è composto da due annate: undici giocatrici sono del 2008 mentre nove, invece, sono "sotto età" essendo del 2009 . Qui emerge la prima area di attenzione, dato che la prima fase della stagione è stata orientata a livellare le due annate avendo già, le nate nel 2008, un anno di lavoro agonistico alle spalle.

"Abbiamo suddiviso gli allenamenti tra le tre sedute settimanali", dice Mister Prati, "alternando lavori metabolici a partite a tema, giochi di posizione e lavori tecnici integrati secondo gli impegni agonistici". Un lavoro che, in questi primi mesi di stagione, ha permesso di fare emergere il talento delle giovani rossonere e la loro capacità di leggere bene le situazioni di gioco .

Il campionato ha finora visto un ruolino di marcia fatto di sole vittorie , con le fasi successive che saranno più dispendiose in termini di difficoltà e agonismo dato il passaggio progressivo da una dimensione provinciale/regionale a una nazionale. "In questo momento il potenziale è al 60-70% ", continua Mister Prati, "ma con tre mesi alle spalle c'è più consapevolezza e conoscenza della metodologia di lavoro".

"Anche aumentando i carichi e i ritmi il gruppo sarà più abituato e propenso alla fatica". L'allenatrice rossonera traccia poi le linee dell'obiettivo finale per il resto della stagione: "Vogliamo migliorare l'esecuzione tecnica e situazionale abbinata alla velocità d'esecuzione, e sentire la forza di una squadra e non solo quella di un gruppo".