Milan sui social – I 10 gol più belli della squadra femminile nel 2022 (VIDEO)

Sta per volgere al termine questo 2022 ricco di emozioni anche per il Milan femminile. La squadra allenata da Maurizio Ganz, dopo aver chiuso al terzo posto in campionato nella scorsa stagione, in quella ancora in corso si trova momentaneamente in quinta posizione. Un campionato disputato sin qui da alti e bassi, con la consapevolezza che si può fare di meglio nelle partite che restano ancora da giocare. Risultati ottenuti sul campo a parte, il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video in cui vengono riprodotti le dieci rete più belle segnate dalle rossonere. Ecco, di seguito, le realizzazioni.