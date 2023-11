Milan-Sampdoria Femminile 1-1: il commento e classifica aggiornata

Questa sera è andata in scena la partita tra Milan e Sampdoria, valida per l'8^ giornata del campionato Femminile 2023-24

Il Milan Femminile affronta la Sampdoria in questa 8^ giornata della Serie A Femminile. Rossonere che partono subito forte, cercando di imporre il proprio gioco e gli effetti non tardano ad arrivare: dopo neanche 7' ecco il primo gol del match e lo firma Asllani favorita da una deviazione in area di rigore. La Sampdoria subisce il colpo ma reagisce alzando i ritmi e provando ad intimorire le ragazze di Ganz con un pressing più aggressivo. La partita sembra potersi accendere ma il Milan fa sì che i ritmi si abbassino, favorendo il palleggio rossonero. Il primo tempo si conclude con poche occasioni e con il risultato a favore delle padrone di casa.