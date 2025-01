Milan-Roma: sfida cruciale per le rossonere nella 16ª giornata di Serie A Femminile

La Roma arriva dal colpaccio per 3-1 contro la Juventus. Le giallorosse, campionesse in carica e vincitrici anche della Supercoppa Italiana, hanno dimostrato una buona forma, nonostante la precedente sconfitta di misura contro l'Inter. La squadra di Spugna ha anche ottenuto un successo in Coppa Italia contro il Napoli (1-0 firmato Dragoni), dimostrando la propria solidità. La Roma è determinata a mantenere il proprio slancio positivo e a proseguire nella lotta per il vertice. Semplice individuare il principale fattore di gioco: l'ex Giugliano, finora 7 gol e 4 assist per la regista azzurra.