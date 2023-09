Milan-Roma Femminile, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

Queste le convocate per Milan-Roma: Copetti, Giuliani, van Eijk; Árnadóttir, Fusetti, Guagni, Swaby, Thrige; Adami, Cernoia, Grimshaw, Mascarello, Soffia; Arrigoni, Asllani, Bergamaschi, Dompig, Jonušaitė, Laurent, Marinelli, Stašková.

QUI ROMA — Squadra che vince si cambia, ma poco. È il caso della Roma, che affronta la prima partita di un campionato da campione d'Italia in carica dopo un'estate non priva di novità. Se in entrata spiccano gli arrivi della giapponese Kumagai dal Bayern e della spagnola Latorre dall'Atlético Madrid, vanno annotate anche le uscite di due elementi importanti dello Scudetto come Andressa Alves e Haug. Confermatissime altre pedine chiave della scorsa annata come le azzurre Giacinti, Giugliano, Glionna, Greggi, Linari oltre a capitan Bartoli. Per le giallorosse sarà un inizio intenso di stagione, visto anche il preliminare di Champions League previsto a metà ottobre contro le ucraine del Vorskla Poltava.

"La squadra arriva bene a questo appuntamento, finalmente si ricomincia e abbiamo voglia di ripartire", così il Mister giallorosso Alessandro Spugna. "Partiamo con una grande responsabilità perché abbiamo vinto il campionato, ma vogliamo assolutamente prendercela e le ragazze stanno bene. Il Milan ha aumentato la qualità, partiamo contro una squadra che lotterà per le prime posizioni: sarà una sfida impegnativa, serviranno consapevolezza e capacità".

PRE-PARTITA — Milan e Roma hanno tradizione positiva nelle prime giornate di Serie A: le rossonere hanno vinto quattro volte all'esordio (su cinque occasioni), le giallorosse si sono imposte nelle ultime due stagioni mantenendo, in entrambe, la porta inviolata. Nel 2022/23 le squadre di Ganz e Spugna sono state quelle capaci di realizzare più reti in seguito a cross (13 a testa), concedendone a loro volta poche (3 la Roma, 5 il Milan). Bergamaschi e compagne sono reduci da cinque partite di campionato senza sconfitte (2 vittorie e 3 pareggi), la striscia d'imbattibilità più lunga dal periodo tra gennaio e maggio 2022. Nella storia in Serie A tra rossonere e giallorosse, il Milan è avanti con cinque vittorie a 3 (quattro i pareggi), ma la Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide tra le due squadre.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — In Italia, Milan-Roma verrà trasmessa in diretta TV domenica 17 settembre alle 15.00 su Rai Sport e Rai Play. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE — A dirigere il match tra Milan e Roma sarà Domenico Castellone, arbitro della sezione di Napoli, che sarà coadiuvato dai guardalinee Scardovi (Imola) e Mambelli (Cesena). Ad agire da quarto ufficiale sarà Zammarchi di Cesena.

La prima giornata di questa nuova Serie A seguirà questa programmazione: si parte sabato con Pomigliano-Juventus alle 15.00 e Fiorentina-Sassuolo alle 18.00. Le restanti tre partite si giocheranno domenica: alle 12.30 Como Women-Napoli, alle 15.00 Milan-Roma e alle 18.00 Sampdoria-Inter.

