Milan-Roma Femminile, la match preview di ‘acmilan.com’ | News

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Per la sesta volta in questa stagione, Milan e Roma tornano a confrontarsi. L'occasione è l'8ª giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile, partita che rappresenta anche l'ultima uscita casalinga delle rossonere nel 2022/23. Contro le giallorosse, fresche di vittoria dello Scudetto, l'occasione per regalare un risultato di prestigio ai tifosi che popoleranno la tribuna del PUMA House of Football. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — Quella andata in archivio è stata un'altra settimana di lavoro per le rossonere, reduci dai risultati utili colti contro Inter, Juventus e Fiorentina. Il terzo posto in classifica mantiene la squadra di Ganz in prima fila per confermare il terzo posto colto nella scorsa stagione: un risultato, questo, che avrebbe maggior valore visto il livello in crescita della Serie A femminile. L'ultimo weekend di campionato ha lasciato in eredità l'infortunio di Selena Babb, che si va ad aggiungere alle indisponibili Árnadóttir, Asllani, Mesjasz e Nouwen. Con la sola Adami come diffidata è plausibile una conferma dell'undici titolare visto contro la Fiorentina e, in particolare, di Dompig e Piemonte in attacco.

Queste le convocate rossonere: Beka, Cazzioli, Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Soffia, Thrige; Adami, Bahlouli, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Renzotti, Vigilucci; Bergamaschi, Dompig, M. Dubcová, Piemonte, Sevenius, Thomas.

Così Mister Ganz alla vigilia: "Siamo in difficoltà numerica ma vogliamo combattere. Ci giochiamo un'altra partita importante, abbiamo cercato di allenarci al meglio possibile per essere pronti. Scendiamo in campo per dare il massimo per altri novanta minuti: Roma e Inter saranno due partite in cui lotteremo per il risultato".

QUI ROMA — La trasferta contro il Milan è, per la Roma, la prima partita dopo la storica vittoria dello Scudetto, giunta al Tre Fontane contro la Fiorentina lo scorso 29 aprile. Un traguardo festeggiato a lungo dalle giallorosse, che plausibilmente amplieranno le rotazioni per gli ultimi tre appuntamenti di questo campionato. La Roma ha alternato due assetti tattici nel corso di questa Poule Scudetto, muovendosi tra un 4-4-2 molto offensivo e un più sbilanciato 4-2-3-1: modulo, quest'ultimo, scelto in occasione della sopracitata sfida alla Fiorentina, che ha visto l'impiego - tra le altre - di tre ex di giornata in Ceasar, Giugliano e Giacinti.

Alla vigilia del match ha parlato anche Alessandro Spugna: "Abbiamo festeggiato come era giusto fare, però adesso dobbiamo riconcentrarci su queste ultime gare di campionato per arrivare nel migliore dei modi alla Finale di Coppa Italia. L'obiettivo è far arrivare tutte al 4 di giugno in buona condizione".

PRE-PARTITA — Quello che andrà in scena sarà il 12° confronto in Serie A femminile tra Milan e Roma: le rossonere sono avanti con 5 vittorie a 3 (stesso numero dei pareggi), ma le giallorosse hanno ottenuto i loro risultati utili negli ultimi sei incontri diretti. La squadra di Ganz cercherà di vendicare la sconfitta del 4 dicembre, l'unica casalinga nella massima serie, e proverà a fermare la striscia di 11 vittorie consecutive delle campionesse d'Italia. Il Milan può vantare il maggior numero di gol segnati su palla inattiva in questo campionato - ben 17, almeno quattro più di qualsiasi altra squadra - e ha, in Marta Mascarello e Kamila Dubcová, due giocatrici con almeno cinque assist nel corso di questa stagione.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — Milan-Roma verrà trasmessa in Italia in diretta sabato 13 maggio alle 14.30 su La7, TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE — A dirigere la sfida tra rossonere e giallorosse è stato designato Alfredo Iannello, fischietto della sezione di Messina. A coadiuvare l'arbitro siciliano saranno i guardalinee Pelosi (Ercolano) e Mastrosimone (Rimini), mentre Toselli (Gradisca d'Isonzo) agirà da quarto ufficiale.

Due appuntamenti in contemporanea per l'8ª giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile: sabato 13 maggio, infatti, alle 14.30 si disputeranno sia Milan-Roma che Inter-Fiorentina. A osservare un turno di riposo, quindi, sarà la Juventus. Questa l'attuale classifica: Roma* 63; Juventus 51; Milan 40; Fiorentina 39; Inter* 36. (* = una gara in meno)".