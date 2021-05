Milan-Roma Femminile, Ganz: “Stanotte non dormirò, sono carichissimo”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato della sua tensione in vista della finale di Coppa Italia contro la Roma

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato della sua tensione in vista della finale di Coppa Italia contro la Roma. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Non dormirò come non ho dormito nei precedenti campionati. Dormo sempre poco, ti viene da pensare se hai fatto davvero ciò che c'era bisogno, se hai lavorato su tutti i dettagli. Sono carichissimo come lo saranno anche le nostre avversarie. Ringrazio Betty Bavagnoli per il messaggio dopo la conquista della Champions. Non era scontato". Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Maignan e non solo.