Milan-Roma Femminile, al via la vendita dei biglietti | News

Al via la vendita dei biglietti per Milan-Roma Femminile, sfida in programma alle ore 14:30 di sabato 13 maggio

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Si avvicina un nuovo appuntamento da brividi per le rossonere. Al PUMA House of Football, la formazione di Mister Ganz ospiterà - sabato 13 maggio alle ore 14.30 - la Roma nel big match dell'8ª giornata di Serie A Femminile. Confermato il terzo posto con il pari (1-1) di Sesto Fiorentino nell'ultimo turno, le rossonere vogliono togliersi un'altra soddisfazione importante e per farlo avranno bisogno del sostegno e della presenza di tutti i tifosi rossoneri nella propria casa.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Roma al prezzo di 10€, gli Under 12 possono usufruire dell'ingresso ridotto a 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-ROMA

SABATO 13 APRILE ORE 14.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA