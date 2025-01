(fonte: acmilan.com) Importante, da non perdere. Milan-Roma è uno dei big match della 16ª giornata di Serie A Femminile, in programma sabato 25 gennaio alle 15.00 al PUMA House of Football. Un'occasione d'oro per le rossonere per provare a ottenere una vittoria fondamentale e cercare di recuperare terreno in classifica, riscattando anche il pareggio agrodolce in casa della Sampdoria. Tre giornate dal termine della prima fase di campione e l'obbligo di spingere al massimo per non mollare le speranze di arrivare nella Poule Scudetto.