Milan-Roma Femminile 2-2, la cronaca di ‘acmilan.com’ | News

Il commento di 'acmilan.com' del match tra il Milan di Maurizio Ganz e la Roma Femminile, terminato con il risultato di 2-2

(fonte: acmilan.com) Le rossonere vengono raggiunte in pieno recupero nell'ottavo turno della Poule Scudetto Femminile. Al PUMA House of Football, le reti di Soffia e Piemonte - una per tempo - hanno aperto i conti del match contro le campioni d'Italia in carica, capaci di trovare il pari allo scadere. Il Milan avrebbe sicuramente meritato maggiori fortune, sia per il modo in cui ha condotto e interpretato la gara, sia per la prestazione - solida e propositiva - offerta davanti al proprio pubblico. Ad un primo tempo frizzante e concluso sul vantaggio minimo ha fatto seguito una ripresa altrettanto vivace, durante la quale le rossonere hanno prima allungato il punteggio e poi subito il ritorno ospite per il 2-2 conclusivo.

Sugli scudi Angelica Soffia, trascinatrice lungo tutto l'arco dei novanta minuti di gioco: fermata in avvio dal legno e poi autrice di un gol e di un assist, all'interno di una prova ricca di spunti e giocate. A fare la differenza sono state anche le possibilità di scelta, limitate per il Milan e ampie per le giallorosse, dalla panchina. Giuliani al posto dell'infortunata Babb l'unica novità nell'11 titolare rispetto all'ultima uscita, mentre le numerose assenze, in particolare in difesa, hanno limitato le opzioni delle rossonere, che hanno terminato la gara con poca lucidità. Non sono arrivati i tre punti, ma la classifica recita comunque +2 sulle inseguitrici Inter e Fiorentina. Dopo una settimana di pausa, saranno proprio le nerazzurre le prossime avversarie della formazione di Mister Ganz, con il Derby che chiuderà la stagione. Forza ragazze!

LA CRONACA

Gara vivace e rossonere propositive in avvio: al 2' Vigilucci impatta - senza inquadrare lo specchio - una punizione dalla trequarti di Mascarello, due minuti più tardi Soffia corregge in porta un traversone prolungato da Piemonte e colpisce in pieno il palo. Le giallorosse rispondono con un destro - largo - di Serturini al 6' e una doppia chance per Haug e Losada che non trovano la porta al minuto 11. Nella fase centrale, il match si assesta sui binari di metacampo e latitano vere e proprie occasioni da rete. Le rossonere passano in vantaggio al 38': filtrante di Mascarello che sorprende la difesa giallorossa, Soffia ne approfitta e buca Öhrström con un rasoterra potente. 1-0 all'intervallo.

Il Milan parte forte anche nella ripresa: al 49' Soffia gira in porta il corner di Mascarello, Öhrström devia in angolo. Le rossonere insistono e al 57' trovano il raddoppio: traversone di Thrige, Soffia allunga per Piemonte che deposita in rete con il sinistro. Tra il 62' e il 66' una chance per parte: prima per le giallorosse con Haug che sfiora il palo di testa, poi per le rossonere in contropiede, Piemonte spara sopra la traversa con il mancino su assist di Grimshaw. Al minuto 67, le ospiti accorciano le distanze con una conclusione imparabile di Cinotti da centro area sull'appoggio di Serturini. Il Milan regge l'urto, ma in pieno recupero Giacinti guadagna un calcio di rigore: dal dischetto Andressa spiazza Giuliani. Finisce 2-2.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 2-2

MILAN (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Vigilucci, Thrige; Grimshaw, Mascarello (37'st Adami), Dubcová K.; Soffia (41'st Bahlouli), Piemonte, Dompig (19'st Thomas). A disp.: Beka, Fedele; Carage; Dubcová M., Renzotti, Sevenius. All.: Ganz.

ROMA (4-2-3-1): Öhrström; Minami, Kollmats, Landström (34'st Haavi), Di Guglielmo; Cinotti (24'st Andressa), Ciccotti (24'st Giugliano); Glionna (24'st Selerud), Haug (24'st Giacinti), Losada; Serturini. A disp.: Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger. All.: Spugna.

Arbitro: Iannello di Messina.

Gol: 38' Soffia (M), 12'st Piemonte (M), 22'st Cinotti (R), 48'st rig. Andressa (R).

Ammonite: 35' Cinotti (R), 68' Thomas (M), 37'st Bergamaschi (M), 50'st Ganz (M).