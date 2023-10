Milan-Pomigliano Femminile 4-1, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’

(fonte: acmilan.com) Ci voleva! Uno splendido pomeriggio al PUMA House of Football vede il ritorno alla vittoria del Milan femminile, che batte il Pomigliano per 4-1 trovando gol e prestazione. Una giornata di sorrisi, per i primi centri stagionali di Kosovare Asllani - un gol per tempo per la svedese - e di Andrea Stašková, oltre al rigore nel finale di Christy Grimshaw. Le rossonere conquistano così la seconda vittoria in campionato, muovendo la classifica e arrivando nel migliore dei modi alla seconda pausa per gli impegni delle nazionali, per la felicità del pubblico anche oggi numeroso sugli spalti.