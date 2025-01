Serie A Femminile, Milan-Napoli, numeri e dove vederla: tutto ciò da sapere

QUI NAPOLI

Momento complesso in campionato per le partenopee, attualmente al penultimo posto in classifica con 6 punti. Dopo le due sconfitte che hanno chiuso il 2024 (i ko di misura, entrambi per 2-1, contro Sassuolo e Roma) in casa Napoli ci sono state diverse novità di mercato, con gli arrivi delle svedesi Kullashi (dall'Inter) e Andrup - ex Brommapojkarna - a fronte delle partenze di Martinovic in direzione Lazio e della fine dei prestiti di Giai e Fracaros. La squadra di coach Mango è alla ricerca di una svolta per risalire la classifica e migliorare il proprio rendimento. La sfida contro il Milan rappresenta un'occasione per dimostrare il proprio potenziale e cercare di ottenere punti preziosi in trasferta.