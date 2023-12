Serie A Femminile – Milan-Napoli 1-1: pareggio dal finale incredibile

Il Milan Femminile agguanta il pareggio in extremis grazie al gol di Laurent. Le ragazze di Corti evitano la terza sconfitta consecutiva

Il Milan pareggia contro il Napoli per 1-1 in questa 11^ giornata della Serie A Femminile. Le ragazze di mister Davide Corti riescono ad evitare quella che sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva in campionato. Il gol allo scadere di Laurent salva le rossonere e regala un punto alla squadra.